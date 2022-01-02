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لجنة إيرانية عراقية مشتركة لمقاضاة الضالعين باغتيال الشهيد سليماني

لجنة إيرانية عراقية مشتركة لمقاضاة الضالعين باغتيال الشهيد سليماني
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي البرلمانية الايرانية محمود عباس زاده مشكيني على ضرورة تفعيل اللجنة القضائية الايرانية - العراقية المشتركة لمقاضاة المدانين باغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه.

العالم - ایران

واشار محمود عباس زاده مشکیني، في تصريح صحفي اليوم الاحد، الى أهمية البت دولياً بملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه، موضحاً: ان المتابعات الدبلوماسية جارية من قبل الاجهزة والمؤسسات القضائية والحقوقية وغيرها كما ان جهاز القضاء يتابع هذا الملف بصورة جادة عبر المؤسسات المعنية.

ولفت الى ان القوات المسلحة قامت بأداء دورها في ذلك الوقت وأكدت ان مرحلة "اضرب واهرب" قد انتهت فيما ينبغي التنبيه ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي اول دولة اتخذت خطوات عملية في مجابهة التصرفات الارهابية والشريرة لاميركا واستهدفت قاعدة عين الاسد صاروخياً.

وعدّ الشهيد سليماني بالقائد العسكري الذي كان يحمل فكرا استراتيجيا ويعي بشكل جيد أهمية الميدان والدبلوماسية وهو في الحقيقة كان ملكا للعالم الاسلامي ومحور المقاومة والانسانية برمتها لذلك ينبغي متابعة جريمة البيت الابيض في إطار دولي.

ووصف الجريمة الاميركية مصداق للارهاب الحكومي المنظم وبالتالي ينبغي تفعيل اللجنة الايرانية - العراقية المشتركة للاسراع في عملية التوثيق.

وشدد: لاشك ان ايران حكومة وبرلمانا وشعبا لن تتخلى عن متابعة هذا الملف من أجل مقاضاة الضالعين بهذا العمل اللاانساني رغم ان الثأر للدماء لن يكافئ شعرة واحدة من الشهيد سليماني.

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