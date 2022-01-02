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شاهد..الاف العراقيين يوقدون شموع في موقع جريمة المطار

الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أحيی الاف العراقيين ذكرى استشهاد قادة النصر عند موقع الجريمة في شارع الشهيد ابومهدي المهندس (شارع مطار بغداد الدولي) وأقدوا الشموع استذكارا للشهيدان الحاج قاسم سليماني وأبومهدي المهندس.

العالم - خاص بالعالم

وأكد مساعد أركان الحشد الشعبي، أبوعلي الكوفي في حديث خص به قناة العالم عند موقع جريمة المطار ان هذه الحشود أرادوا ان يقولوا للمجرمين الذين اقترفوا هذه الجريمة أننا في نفس المكان والزمان واقفون لنؤكد استمرار الجهاد واستمرار المقاومة واستمرار السير علی نهج شهدائنا.

وقال ابوعلي الكوفي:"لولا هؤلاء الشهداء لامتلأت معسكرات النزوح من عوائلنا ونساءنا وأطفالنا ولولاهم لتحولت بغداد الی حلب ثانية ولكان العراق في مهب الريح ولتحولت المنطقة بأسرها الی ظلامات".

وأكد ان الشهيدان سليماني وابومهدي المهندس وقفا في وجه مشروع تكفيري مدعوم من قوی الاستكبار العالمي خلال حرب ضروس استمرت الف يوم ونيف.

وأوضح الكوفي ان اعداء العراق ارادوا للحرب العراقية ان تستمر 10 أو 20 عاماً الا ان همة الحاج قاسم سليماني وابومهدي المهندس ووقوف الجمهورية الاسلامية وكل الشرفاء معنا افشل هذه المؤامرة.

وأكد ان الحاج قاسم سليماني دعم العراق في ظروف صعبة لم يكن العراق يمتلك فيها امكانية اطلاق رصاصة كلاشينكوف واحدة.

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