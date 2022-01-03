الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

استنفار أمني في مراكش تزامنا مع التحضير لزفاف شخصية أمريكية يهودية رفيعة المستوى

استنفار أمني في مراكش تزامنا مع التحضير لزفاف شخصية أمريكية يهودية رفيعة المستوى
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

تشهد منطقة أغفاي القروية في ضاحية مراكش، حالة من الاستنفار الأمني بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لتنظيم حفل زفاف شخصية أمريكية يهودية رفيعة المستوى.

العالم - افريقيا

هذا ما أفاد به موقع "زنقة 20"، وأوضح الموقع نقلا عن مصادره، أن حفل الزفاف الذي يتم الإعداد له سيجري بحضور عدد من الشخصيات البارزة والتي تحمل الجنسية "الإسرائيلية" والأمريكية.

وأضاف أن الاستعدادات بدأت منذ أيام على الطريق الرابطة بين مراكش وأغفاي حيث تمت مباشرة تعبيد الطريق وصباغة وتشجير وتنظيف قارعة الطريق.

وأشار إلى أن حفل الزفاف سيحضره شخصيات من عوالم السياسة والمال والأعمال والفن والدبلوماسية.

وكشف أن السلطات المغربية رخصت بصفة استثنائية بهبوط طائرات خاصة تحمل هذه الشخصيات، على مطار المنارة الدولي خلال هذه الفترة المتزامنة مع تعليق الحكومة المغربية لجميع الرحلات الجوية من وإلى المغرب.

وتابع أن والي مراكش ومسؤولين أمنيين حلوا منذ أيام بمنطقة أغفاي للوقوف على ترتيبات الحفل الذي سيجري في منتجع في الهواء الطلق المفتوح، بعدد محدود من المدعوين.

وأشار إلى أن ترقب حضور شخصيات أمريكية و"إسرائيلية" مرموقة، فرض اهتماما خاصا وإشرافا شخصيا من والي جهة مراكش، على ترتيبات تأمين الحفل وتنظيمه في أجواء جيدة.

روابط ذات صلة

لقاء سرّي يجمع رئيس المجلس الأعلى و المستشار في المغرب

المغرب.. إحباط محاولة اقتحام معبر "سبتة" الحدودي ليلة رأس السنة

المغرب يعيد سفيرته إلى برلين

المغرب يراجع خياراته لسد عجزه في قطاع الكهرباء

الاعلام العبري: المغرب يعتزم شراء منظومة "باراك-8". الجوية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد اعتقال إداري استمر 23 شهرا الاحتلال يفرج عن القيادي في "حماس" رأفت ناصيف

الرئيس الجزائري يطالب بالتركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد

تبون يوجه بفتح خط بحري يربط الجزائر بموريتانيا في أقرب وقت

الأمين العام لحزب الله يتحدّث اليوم في ذكرى استشهاد قادة النصر

لهذا اليوم الاثنين.. تكريما لقاده النصر الشهداء.. بغداد ومحافظات اخرى تقرر تعطيل الدوام الرسمي

استنفار أمني في مراكش تزامنا مع التحضير لزفاف شخصية أمريكية يهودية رفيعة المستوى