رؤية المغرب العربي في العام الجديد

العالم - خاص بالعالم

وقال المدير التنفيذي لمركز الدراسات المستقبلية محمد شهاب الادريسي في حديث لبرنامج "المغاربية" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن خطورة التوتر بين المغرب والجزائر تكمن في كون هذان البلدان يشكلان العمود الاساسي في الاتحاد المغرب العربي.

واضاف: أن الصراع بين المغرب والجزائر له تبعات على مجمل منطقة المغرب العربي، حيث يؤدي هذا الصراع الى موت جديد لاتحاد المغرب العربي الميت سريرًا، وعلى مجمل المشهد في المنطقة.

واوضح الادريسي، ان الصراع بين الجزائر والمغرب يفتح ابوابًا لعناصر من خارج المنطقة للتأثير والتواجد والنيل من مصالح شعوب المنطقة بشكل كامل.

وبين الادريسي ان الكيان الصهيوني وقواى اخرى والدول الاوروبية تسعى الى التتعامل مع دول المغرب العربي بشكل انفرادي وتحاول ان تجني المزيد من المكاسب على حساب التشرذم والنقسام الموجود في المنطقة.

بدوره قال مدير مركز رئيس مركز يوغرطة للاندماج المغاربي مقداد اسعاد، إن الخلاف بين المغر والجزائر كبير وتدخل القوى العظمى والكيان الصهيوني خاصة في هذا الاختلاف سيعمق من الازمة الى حد كبير.

وأضاف: أن المغرب سيكون مضطرًا ولا سيما في الوضع الاقتصادي والاجتماعي المهتري الذي يعيشه الى التعاون مع الكيان الصهيوني، بشكل لا يمكن ايقافه.

ورأى اسعاد، أن الجزائر لا توجد لديه رغبة في التصعيد الخلاف مع المغرب الى مستوى الانزلاقات المحتملة، وذلك لاسباب متعددة أهما الاخوة بين الشعبين.

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https://www.alalam.ir/news/5977368

https://www.alalam.ir/news/5977463