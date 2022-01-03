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الخارجية الايرانية: الوفد الإيراني المفاوض يصل إلى فيينا اليوم والمحادثات الثنائية والمتعددة الاطراف تبدا عصر اليوم

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

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