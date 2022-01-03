شاهد..الشهيد سليماني قاهر أميركا

العالم - خاص بالعالم

واوضح محسن صالح في حديث لبرنامج "نوافذ" على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن الشهيد قاسم سليماني انتصر في كافة المحاور ضد الاعداء الصهيوني والاميركي والارهابي الداعشي.

واضاف: ان الشهيد قاسم سليماني انتصر في ايران على نظام البعث البائد في الحرب المفروضة على ايران، وعلى الاحتلال والغزو الاميركي في العراق، والعدوان على لبنان عام 2006 والعدوان على سوريا عام 2011، مشيرًا الى ان الشهيد قاسم سليماني استطاع ان يحول التهديد والحرب الشعواء على سوريا الى انتصار يسجل لمحور المقاومة، كما ان القضية الفلسطينية بقيت عنوانًا في عين وعقل وقلب الشهيد قاسم سليماني، ولذلك سمي بشهيد القدس.

وأكد الخبير، ان الشهيد قاسم سليماني هو الناقل لكل حالات الاستضعاف والغزو الاقتصادي والثقافي والسياسي والحدودي والديني الذي كانت تمارسه الولايات المتحدة الاميركية والغرب على الاسلام، موضحًا ان المسلمون عرفوا هويتهم والوجه التي يمكن ان يسيروا بها لكي يصلوا الى تحقيق اهدافهم مع الشهيد قاسم سليماني والثورة الاسلامية.

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