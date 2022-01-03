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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الخارجية الايرانية: الوفد الإيراني المفاوض يصل إلى فيينا اليوم والمحادثات الثنائية والمتعددة الاطراف تبدا عصر اليوم
مراسلة العالم: استشهاد خمسة عسكريين سوريين واصابة اخرين اثر تعرض حافلة عسكرية لهجوم صاروخي في البادية السورية مساء امس
خطيب زاده: مفاوضات فيينا ثنائية ومتعددة الاطراف والاجتماعات بين ايران والصين او روسيا متواصلة
خطيب زاده: على الغرب ان يتنازل عن مطالبه القصوى وكل المطالب التي تقع خارج اطار الاتفاق النووي
خطيب زاده: اميركا لا يمكنها ارساء الاستقرار في المنطقة عبر صفقات السلاح
خطيب زاده: جذور ما نعانيه هي التدخلات الاجنبية في شؤون المنطقة
خطيب زاده: نأمل ان تسير حكومة افغانستان الحالية في الطريق الصحيح وتلبي مطالب الشعب الافغاني
خطيب زاده: سياسة ايران واضحة تجاه افغانستان وجميع محادثاتنا تتركز على مساعدة الشعب الافغاني
خطيب زاده: اعلنا مواقفنا تجاه افغانستان وما تؤكده ايران هو ضرورة تشكيل حكومة شاملة تضم كل المكونات الافغانية
خطيب زاده: زيارة الرئيس رئيسي الى موسكو ستشهد توقيع عدد من وثائق التعاون بين ايران وروسيا
صنعاء تحيي ذكرى استشهاد قاسم سليماني وأبومهدي المهندس
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش
إنطلقت في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الإثنين، مراسيم إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين اللواء الشهيد "قاسم سليماني" ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد "أبو مهدي المهندس" ورفاقهم.
العالم
-
اليمن
يتبع..
.
تصنيف :
العالم الاسلامي
الیمن
كلمات دليلية :
صنعاء
الذكرى الثانية
اللواء قاسم سليماني
أبو مهدي المهندس
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