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صنعاء تحيي ذكرى استشهاد قاسم سليماني وأبومهدي المهندس

صنعاء تحيي ذكرى استشهاد قاسم سليماني وأبومهدي المهندس
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

إنطلقت في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الإثنين، مراسيم إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين اللواء الشهيد "قاسم سليماني" ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد "أبو مهدي المهندس" ورفاقهم.

العالم - اليمن

يتبع..

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