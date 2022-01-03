بالفيدو.. أهم ميزات الشهيد قاسم سليماني

العالم - خاص بالعالم

أكد الفرطوسي في حديث لبرنامج نوافذ على شاشة قناة العالم الاخبارية، على الانسجام الروحي الذي كان بين الشهيد قاسم سليماني ابو مهدي المهندس.

واوضح الفرطوسي، أن من برز ما كان يميز الشهيد قاسم سليماني هو اخلاقه النبيلة، كان عندما يدخل الى الجبهات والمقرات يبدء بمصافحة وتقبيل الجميع حتى يصل الى الحارس في الباب والطباخ والى كل من موجود في المكان، قائدًا كان او انسانًا بسيطًا.

ولفت الفرطوسي الى ان الشهيد قاسم سليماني، كان عراقيًا في العراق لبنانيًا في لبنان سوريًا في سوريا ويمنًا في اليمن ايرانًا في ايران وعالميًا في تفكيره وبعده.

وشدد الفرطوسي الى ان الشهيد قاسم سليماني كان صادق مع الله والاخرين ودؤوبًا في عمله ويعتبر كل شيء عباده، مشيرًا الى انه كان يحترم جثث الاعداء ولا يرضى بأي عمل غير اخلاقي او اسلامي في التعامل معمها.

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