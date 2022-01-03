توافد الالاف الى روضة الشهيد ابو مهدي المهندس في النجف

العالم – خاص بالعالم

افاد مراسل العالم في النجف الاشرف ان الالاف قدموا الى روضة ابو مهدي المهندس من مختلف المحافظات العراقية لاحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر الشهيد القائد ابو مهدي المهندس والشهيد اللواء قاسم سليماني.

وتوافد عدد كبير من الزوار بالاضافة الى مشاركة عدد من الشعراء الذين يمجدون دم الشهيدين.

ويؤكد الحضور سيرهم في الخط الذي رسمه قادة الانتصار في موضوع التصدي الى الاستكبار العالمي.

ويشيد الحاضرين بالدور البطولي للشهداء في تحرير الاراضي العراقية من عصابات "داعش" الوهابية الارهابية.

وقد اعلنت عدة محافظات عطلة رسمية في الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر ليتمكن الجماهير من حضور مراسم احياء ذكراهم.

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