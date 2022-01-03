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الجيش السوري يعترض رتلا لقوات الاحتلال الاميركي بريف القامشلي

الجيش السوري يعترض رتلا لقوات الاحتلال الاميركي بريف القامشلي
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية الزميل حسام زيدان من سوريا، ان الجيش السوري اعترض رتلا لقوات الاحتلال الاميركي في ريف القامشلي.

العالم- سوريا

واوضح الزميل زيدان بقوله، ان حاجزا للجيش السوري وبالتعاون مع الأهالي اعترضوا رتلا للقوات الأمريكية المحتلة يضم 5 مدرعات عسكرية بتغطية من مروحيتين حاول المرور من قرية الصالحية بريف القامشلي في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، وأجبروه على التراجع.

وكانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري قد ذكرت في وقت سابق الجمعة، أن موقعا عسكريا أمريكيا في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا تعرض للقصف بعدة قذائف، وإن "قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في مدينة الشدادي بمحافظة الحسكة تعرضت لقصف بقذائف الهاون".

كما دوت "صفارات الإنذار في القاعدة، وتم رفع مستوى الاستعداد القتالي فيها"، ولم يصدر أي تصريح رسمي أمريكي عن الحادث كما لم تعلن أي جهة تبنيها المسؤولية عن القصف.

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الجيش السوري يعترض رتلا لقوات الاحتلال الاميركي بريف القامشلي

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