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كشف ذمة الكاظمي المالية للعام 2022

كشف ذمة الكاظمي المالية للعام 2022
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عن ذمته المالية للعام 2022.

العالم - العراق

وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدائرة أشارت إلى أنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الحالي الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي)، ليغدو أول المسؤولين المفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث، بالاضافة إلى تلقيها أيضاً استمارة كشف الذمة الماليَّة الخاصَّة بمدير مكتب رئيس الوزراء القاضي (رائد جواحي) للعام الحالي".

وكانت هيئة النزاهة قد أفصحت نهاية العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ الرقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور.

وأشارت المادَّة (16/ أولاً/ ج)، إلى إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عـن غيـرهم ممَّن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، كما تضمَّنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.

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