العميد سريع يحذر العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن الإماراتية

العالم - اليمن

وحذّر المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع"، في بيان على تويتر، تحالف العدوان من إرتكاب أي حماقة ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية.

وكان العميد "يحيى سريع"، أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين، عن ضبط سفينة شحن إماراتية في المياه اليمنية، تحمل معدات عسكرية ودخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص.

وقال العميد سريع في بيان مقتضب قبل قليل: ‏تم بعون الله وتوفيقه ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية، تحمل معدات عسكرية ودخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص.

وأشار إلى أن السفينة الإماراتية كانت تمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني.. لافتاً إلى أنه سيكشف التفاصيل الكاملة لضبط السفينة في مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة.

وبعد أن قامت الامارات بسحب قوات موالية لها (العمالقة) من الساحل الغربي، تفيد التقارير بأن هذه القوات ارسلت اخيرا الى الشبوة للقيام بعمليات جديدة ضد حكومة الانقاذ الوطني في اليمن.

من جهته أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض في صنعاء "محمد عبدالسلام"، أن عملية ضبط السفينة العسكرية الإماراتية تأتي في إطار التصدي للعدوان والحصار.

وقال عبدالسلام في تغريدة على “تويتر” اليوم، إن العملية الموفقة وغير المسبوقة في ضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتية وهو حق مشروع للشعب اليمني ويأتي في إطار التصدي للعدوان والحصار.