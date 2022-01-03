طهران تشهد وقفة جماهيرية كبيرة احياء لذكرى استشهاد الفريق سليماني

العالم - ايران

وسيلقي "اية الله رئيسي" كلمة هذه المراسم التي يشارك فيها جمع من كبار المسؤولين والقادة العسكريين في البلاد.

وتعود واقعة استشهاد القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري "الحاج قاسم سليماني"، الى الثالث من يناير 2020؛ حيث اقدمت الطائرات المسيرة التابعة للكيان الامريكي الارهابي على استهداف موكبه عندما كان مغادرا مطار بغداد الدولي.

وفضلا عن القائد سليماني، فقد اسفرت عملية الاغتيال الاجرامية عن استشهاد نائب القائد العام السابق للحشد الشعبي العراقي "الشهيد ابو مهدي المهندس" وعدد من رفاق هذين القائدين العظيمين.