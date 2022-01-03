ردود فعل المشاركين في إحياء الذكرى السنوية الـ2 لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع مراسلتنا خلال تغطية خاصة لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس أشارت مراسلتنا الى أن الشهيدين افنيا عمرهما في دعم محور المقاومة ونصرة المظلومين في شتى بقاع العالم.

وكانت قد بدأت مراسم احياء الذكرى السنوية الثانية لواقعة استشهاد "الفريق الحاج قاسم سليماني" ورفاقه، وسط تجمع جماهيري عظيم بحضور رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، في مصلى طهران الكبير.

وألقى الرئيس الإيراني "اية الله رئيسي" كلمة في هذه المراسم التي يشارك فيها جمع من كبار المسؤولين والقادة العسكريين في البلاد.

وتعود واقعة استشهاد القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري "الحاج قاسم سليماني"، الى الثالث من يناير 2020؛ حيث اقدمت الطائرات المسيرة التابعة للكيان الامريكي الارهابي على استهداف موكبه عندما كان مغادرا مطار بغداد الدولي.

وفضلا عن القائد سليماني، فقد اسفرت عملية الاغتيال الاجرامية عن استشهاد نائب القائد العام السابق للحشد الشعبي العراقي "الشهيد ابو مهدي المهندس" وعدد من رفاق هذين القائدين العظيمين.

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