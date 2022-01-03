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العميد سريع: كانت قواتنا تراقب السفينة وهي تتولى نقل كميات مختلفة من الأسلحة التي تستخدم في استهداف الشعب اليمني

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

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