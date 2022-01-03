غانتس: سأواصل لقاء أبو مازن

العالم - الاحتلال

وقال غانتس الذي يترأس حزب "أزرق أبيض"، رداً على إنتقادات يمينية بشأن إجتماعه مع الأسبوع الماضي: "سأواصل لقاء أبو مازن". وأضاف: "شعرت بخيبة أمل من الوزراء الذين تحدثوا بطريقة تخدم مصلحتهم السياسية وليس مصلحة أمن اسرائيل" حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

يذكر أن عباس التقى الأسبوع الماضي بغانتس، في منزل الأخير في روش هاعين قرب ​تل أبيب​، حيث ناقش الإثنان مختلف القضايا الأمنية والمدنية، بحسب بيان صدر عن مكتب غانتس.

وادانت الفصائل الفلسطينية في غزة لقاء عباس بوزير حرب الاحتلال وقالت ان "هذا اللقاء لن يضيف لشعبنا إلا غطاء للمحتل بمزيد من الاستيطان والاعتقال".

هذا وأصدر تحالف القوى الفسطينية بيانا حول هذا اللقاء واكد "إن تحالف القوى الفلسطينية يستنكر بشدة لقاء محمود عباس رئيس مايسمى السلطة الفلسطينية مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس في مستوطنة "روش هامين " بالقرب من تل أبيب وإننا في هذا التحالف نرى في هذا اللقاء استهزاء من قبل السلطة الفلسطينية بمشاعر الغضب التي تنتاب شعبنا الفلسطيني واستخفاف بمعاناة الاسرى في سجون العدو الصهيوني ,واستفزاز للجماهير الفلسطينية التي تدافع عن أرضها ووجودها وهويتها ضد الاحتلال الصهيوني ,لأن مثل ذلك اللقاء لايمكن أن يخدم سوى مصالح أعداء شعبنا الفلسطيني ,وتوكد إن مثل تلك الخطوة التي أقدم عليها مايسمى رئيس السلطة الفلسطينية يمثل ادارة ظهر لشعبنا الفلسطيني الذي يناضل في هذه الأيام ضد قطعان المستوطنين الذين يحاولون اقتحام قرية برقة و القدس والخليل واخرى غيرها بينما يقوم رئيس السلطة بتبادل الهدايا مع وزير الحرب الصهيوني .

واضاف البيان: إننا في تحالف القوى الفلسطينية نؤكد على أن مثل تلك اللقاءات لاتخدم شعبنا الفلسطيني ,بل أنها تأتي تكريسا للدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية في التعاون والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني, وذلك يتطلب من القوى الوطنية الفلسطينية تشكيل قيادة جبهة مقاومة موحدة تكون قادرة على حماية منجزات شعبنا الفلسطيني وتعمل على تحرير الأراضي الفلسطينية من الكيان الصهيوني الغاصب وفق برنامج وطني تلتف حوله كافة القوى الفلسطينية".