بانوراما أهم أحداث2021 في سوريا

العالم - صدى سوريا

أحداث وتطورات هامة شهدها عام 2021 في سوريا، فبعد ضغوط اقتصادية دولية وإقليمية عبر قانون قيصر والعقوبات الاقتصادية اثر فشل الحرب العسكرية، طوى السوريون صفحة عام 2021 حاملين معهم الأمل في تحولات اقتصادية وسياسية وعسكرية تنهي ملف العقوبات الاقتصادية التي انهكت الناس كذراع جديدة للحرب.

لم يشهد عام 2021 تطورات عسكرية كبيرة باستثناء انهاء ملف درعا الذي سيطر على المشهد مع انتقال ملف المصالحات الى دير الزور بالتزمن مع تصعيد تركي في الشمال السوري وتهديد أنقرة بعمليات عسكرية وسط حشود عسكرية جعلت من المنطقة الشمالية السورية سكنة عسكرية امريكية تركية.

فيما الكيان الاسرائيلي واصل اعتداؤاته على سوريا انطلاقا من الاراضي اللبنانية او من عمق البحر المتوسط.

للاضاءة اكثر على هذا الملف يستضيف برنامج "صدى سوريا":

العميد المتقاعد هيثم حسون الخبير العسكري والاستراتيجي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...