موقف الإعلام الإسرائيلي من تعاظم القدرات العسكرية الايرانية

العالم - العين الاسرائيلية

ويناقش برنامج "العين الاسرائيلية" موضوع عدم توقف اعلام العدو عن الاهتمام بالمناورات العسكرية التي اجرتها ايران اخيرا لاسيما ماتخللته من محاكاة لاطلاق صواريخ على مفاعل ديمونة النووي في الكيان وتدميره بالكامل ما اثار قلقا عارما ترجمته القناة الـ13 العبرية.

وحول أثر محاكاة تدمير مفاعل ديمونة الاسرائيلي في المناورات الايرانية الاخيرة على الصهاينة وكيفية فهمهم للرسائل الايرانية، أكد ضيف البرنامج خالد الرواس المتابع والباحث والمحلل السياسي من العاصمة اللبنانية بيروت أن الاسرائيليون قلقون لانهم يدركون تماما مدى القدرات العسكرية الايرانية في الحاق الأذى الضرر الكبير بهذا الكيان فيما لو وقعت الحرب او العدوان على اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار الرواس الى التغير في الخطاب الاسرائيلي لجهة التأكيد وكأن الحرب واقعة وان المكمل هو ديبلوماسي، وكانت الديبلوماسية هي الرائدة وهي المتنفس لأي اتفاق مع الجمهورية الاسلامية والمكمل كان حربيا.

واعتبر الرواس ان الصهاينة اليوم يتحدثون بلغة عكسية، وهذا الامر يجب التوقف عنده لان الكيان الاسرائيلي وحده يتكلم بالمسالة العسكرية بدون الولايات المتحدة وحلفائها في هذه المنطقة لان "اسرائيل" كانت ولاتزال ترفض اي اتفاق مع ايران وتريد أن تجرد ايران من هذه الحق بمعرفتها النووية وهذا الامر بالغ الخطورة لان "اسرائيل" هي من تجر المنطقة الى الحروب.

ويلقي البرنامج الضوء على استمرار الخشية الصهيونية من الحرب المقبلة التي قد تندلع في المنطقة والسيناريوهات الكارثية المتوقعة على الكيان ما دفعه الى تكثيف مناوراته العسكرية لمواجهة تلك السيناريوهات، كما ذكرت قناة كان العبرية.

وتطرق البرنامج الى الخيبات التي يعيشها جيش العدو الاسرائيلي جراء تصاعد محور المقاومة في المنطقة وتزايد القدرات الايرانية العسكرية يبقى رهانه على تشكيل محور معاد لايران مع دول التطبيع العربية ضعيفا فلا يمكن التعويل عليه كما تشير القناة الـ14 العبرية.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج " العين الاسرائيلية "نستضيف:

- خالد الرواس المتابع الباحث والمحلل السياسي من بيروت.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...