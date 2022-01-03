فعالية تأبينية بصنعاء احياء لذكرى استشهاد قادة النصر

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خلال الفعالية التأبينية تم رفع صور الشهداء القادة وردد الحاضرون الشعارات المناهضة لامريكا و"اسرائيل"، كما ألقيت كلمات اشارت لدور قادة النصر سليماني والمهندس في الدفاع عن الامة ضد هيمنة قوى الاستكبار ونصرة فلسطين ومكافحة العصابات الارهابية ودحرها من المنطقة واعلاء قيم الحرية.

المشاركون في فعالية التأبين اشاروا الى ان حرص صنعاء على احياء هذه الذكرى، يدل على وحدة الموقف والمصير الذي يجمع اليمن بدول محور المقاومة وجزءا من رد الوفاء لتضحيات الشهداء، كما اكدوا على الثبات ومواصلة مشوار الشهداء الذين قدموا فيه أعظم الدروس.

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