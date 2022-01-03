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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لن تدخر الجمهورية الإسلامية جهدا في سبيل محاكمة قتلة القائد الشهيد قاسم سليماني ومثولهم أمام العدالة

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

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