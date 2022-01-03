الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢
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رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام يكشف عن توجيهات للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها، بتنفيذ عمليات عسكرية كبرى ضد دول العدوان

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

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