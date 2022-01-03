إصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

العالم - فلسطين

وقال مصدر محلي: إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت صوب المواطنين الفلسطينيين في الشارع الرئيس وسط البلدة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.



وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال أعاقت حركة مرور المواطنين الفلسطينيين في المنطقة.



كما أصيب شاب بالرصاص الحي وعشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض: إن مواجهات اندلعت في البلدة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص تجاه المواطنين الفلسطينيين ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق.



إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الاثنين، شابين من مدينة قلقيلية.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين رزق رفيق سمرة (32 عاما) ومهدي داود (21 عاما)، خلال عملهما بالقرب من مدخل المدينة الشرقي.



واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساءً، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الحاووز في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.