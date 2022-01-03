الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

إصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الاثنين؛ إثر إطلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قنابل الغاز صوب المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس.

العالم - فلسطين

وقال مصدر محلي: إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت صوب المواطنين الفلسطينيين في الشارع الرئيس وسط البلدة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال أعاقت حركة مرور المواطنين الفلسطينيين في المنطقة.

كما أصيب شاب بالرصاص الحي وعشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض: إن مواجهات اندلعت في البلدة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص تجاه المواطنين الفلسطينيين ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الاثنين، شابين من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين رزق رفيق سمرة (32 عاما) ومهدي داود (21 عاما)، خلال عملهما بالقرب من مدخل المدينة الشرقي.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساءً، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الحاووز في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في جنين ونابلس

إصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع الإحتلال في كفر قدوم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

شاهد..الغنوشي يطلب من الرئيس التونسي الكشف عن مصير البحيري

بالفيديو.. الفلسطينيون يحيون ذكرى استشهاد الشهيد الفريق قاسم سليماني

بالفيديو.. العميد رمضان شريف يتحدث عن الشهيد الفريق قاسم سليماني

شاهد..ضبط سفينة شحن عسكرية ترفع علم الامارات في الحديدة

بالفيديو.. حشود كبيرة من المحافظات العراقية يحملون صور القادة الشهداء