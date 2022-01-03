الفلسطينيون يحيون ذكرى استشهاد الشهيد الفريق قاسم سليماني

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شهيد القدس هكذا يصف الفلسطينيون الشهيد قاسم سليماني والذي يمثل دعمه للمقاومة نقطة تحول في نوعها واسلوبها ولهذا احيت فصائل المقاومة الذكرى الثانية لاغتيال الفريق قاسم سليماني، كما رفعت صوره في كافة المفارق الرئيسة بقطاع غزة.



المهرجان شاركت فيه كافة فصائل المقاومة واكدت خلاله ان النهج الذي سار عليه الشهيد سليماني لازال مستمرا من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية.



وقد تضمن المهرجان معرضا للفن التشكيلي المقاوم يلخص حكاية النضال الفلسطيني.



الشهيد سليماني سكنت روحه ارض فلسطين وهي تشهر سيف قدسها وستظل كذلك حتى التحرير.

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