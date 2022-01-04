باقري يلتقي مورا في اطار الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا

العالم - ايران

وتباحث الجانبان خلال اللقاء حول مواصلة مسار الجلسات والمفاوضات التي ستجري خلال الايام القادمة.

وكانت الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا قد انطلقت يوم الاثنين من الاسبوع الماضي واستمرت لغاية الخميس حيث توقفت 3 ايام لمناسبة عطلة العام الميلادي الجديد ومن ثم استونفت امس الاثنين.

وحسب المفاوضين فقد استمرت خلال الايام الثلاثة الاخيرة المشاورات وتبادل النصوص بصورة غير رسمية.

وافاد مصدر اوروبي طلب عدم الكشف عن اسمه بان مفاوضات اليومين الاخيرين جرت في اجواء جيدة وان توجه جميع الوفود كان جديا وكان هنالك تفاعل بين الجميع.

واضاف المصدر بان المفاوضين اجروا محادثات بناءة في مجال الحظر والقضايا النووية وهم يسعون بكل جدية لخفض الخلافات في وجهات النظر او ما يعرف بما بين الاقواس.

وحسب هذا المصدر فقد كانت المفاوضات مركزة خلال الاسبوع الماضي على مسالة رفع الحظر في مجالي التحقق والضمانات، واوضح بان المفاوضات تمضي في المسار الصحيح مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة الاسراع فيها للوصول الى النتيجة اللازمة.