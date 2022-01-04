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بالصور.. عمليات استطلاع ليلية لقوات أمن البصرة بحثا عن مطلوبين

بالصور.. عمليات استطلاع ليلية لقوات أمن البصرة بحثا عن مطلوبين
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

نفذت القوات الأمنية في البصرة عمليات تفتيش واسعة شملت مناطق شمال البصرة ومناطق الاهوار تحديدا.

العالم - العراق

أكد ذلك قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، قال فيه أن "القوات الأمنية قامت بنصب السيطرات المفاجئة ضمن مركز المدينة والدوريات الليلية ضمن مناطق الاهوار ".

وأوضح الماجدي ان "الغاية من القيام بعمليات تفتيش ليلية تأتي للوقوف على جاهزية قطعاتنا الأمنية المرابطة في تلك المناطق وتمرير الفرصة على الخارجين عن القانون والمطلوبين للقضاء من إستغلال الظروف المناخية لتمرير أعمالهم الإجرامية ".
واضاف قائد العمليات، أن "القوات الأمنية تقوم بممارسات أمنية ليلية ونهارية واسعة ضمن مناطق مختلفة تم من خلالها تكثيف الجهد الاستخباري وبمشاركة جميع الوحدات العاملة بامرة القيادة وذلك لفرض هيبة الدولة والقانون".

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بالصور.. عمليات استطلاع ليلية لقوات أمن البصرة بحثا عن مطلوبين

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