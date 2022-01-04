نشاطات إماراتية هذه المرة فی افريقیا

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وقال "سال" إن "موانئ دبي العالمية – داكار"، مشروع مشترك بين شركة الخدمات اللوجستية ومقرها دبي وهيئة ميناء داكار (بي.أيه.دي)، واصفا إياه بأنه أكبر استثمار خاص في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.

وأضاف الرئيس السنغالي: "نحن على أهبة الاستعداد لتحول هيكلي في اقتصادنا عبر هذا المشروع الضخم".

وقالت "موانئ دبي"، إن المرحلة الأولى ستشمل 840 مترا من الرصيف وقناة بحرية طولها خمسة كيلومترات مصممة لاستيعاب سفن بطول 366 مترا، مع إضافة 410 أمتار في مرحلة ثانية لرصيف الحاويات وإجراء مزيد من أعمال التجريف للتعامل مع سفن بطول 400 متر.

وقال "سلطان أحمد بن سليم"، رئيس شركة "موانئ دبي" العالمية، إن "شركته ستطور وتدير محطة حاويات تبلغ مساحتها 300 هكتار، إضافة إلى تمويل وتصميم البنية التحتية البرية والبحرية".

وأضاف: "هذا يمثل مستقبلا أكثر إشراقا، لأن هذا الميناء الجديد سيكون سببا في زيادة النمو الاقتصادي والازدهار وفرص العمل".