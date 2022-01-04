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في شهر .. تجارة ايران الخارجية تلامس 9 مليارات دولار

في شهر .. تجارة ايران الخارجية تلامس 9 مليارات دولار
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد متحدث مصلحة الجمارك الايرانية ، أن التجارة الخارجية للبلاد في شهر"آذر" التاسع من السنة المالية الجارية المنتهي 20 ديسمبر/كانون الاول 2021 بلغت 13.172 مليون طن بقيمة 8.951 مليار دولار بنمو سعري 25 بالمئة وكمي 3 بالمئة على اساس سنوي.

العالم - ایران

وبيّن المتحدث "روح الله لطيفي" في بيان، أن الصادرات الايرانية في الشهر المذكور بلغت 9.593 مليون طن بقيمة 4.041 مليار دولار بنمو كمي 0.5 بالمئة وسعري 23 بالمئة.

وأشار الى أهم الاسواق التصديرية بهذا الشهر، مبيّنا أن الصين تصدرت الترتيب بـ 1.977 مليون طن بقيمة 1.126 مليار دولار والعراق 1.839 مليون طن بـ 649 مليون دولار تلاهما كل من الامارات 1.013 مليون طن بقيمة 499 مليون دولار وتركيا 338 الف طن بقيمة 363 مليون دولار وافغانستان 269 الف طن بـ 141 مليون دولار.

وفي السياق ذكر المتحدث مصلحة الجمارك الايرانية أن حجم التجارة الخارجية قد سجل 100.22 مليون طن من السلع بقيمة 72 مليار دولار في الشهور التسعة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 ديسمبر/كانون الاول 2021.

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