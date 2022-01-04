أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 04 يناير 2022

ابرار...

- رئيس الجمهورية .. مدرسة الفريق سليماني لن تزول لا بالإغتيالات ولا بالصواريخ

جوان ..

- رئيس الجمهورية بمراسم الذكرى الثانية لإستشهاد سليماني .. يجب محاكمة ترامب وإنزال عقوبة القصاص به

سياست روز ..

- القوات اليمنية المشتركة تحتجز سفينة إماراتية تحمل أسلحة ومعدات عسكرية في مياه اليمن الإقليمية

جام جم ..

- الناطق بإسم الخارجية يؤكد تراجع القوى الغربية في مفاوضات فيينا عن مواقفها

مردم سالاري ..

- إتساع دائرة مخاوف الكيان الصهيوني من إحتمال توصل مفاوضات فيينا لنتائج إيجابية

كيهان ..

- هجمات بقذائف الكاتيوشا وقنابل الهاون على موقع عسكري أمريكي بحقل العمر النفطي بسوريا

ايران ..

- هجوم بالمسيرات على قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار بغداد تزامنا مع ذكرى إستشهاد سليماني

اطلاعات ..

- قاليباف رئيس مجلس الشورى .. إيران سترد بكل حزم على أية حماقة عسكرية صهيونية

آرمان ملي ..

- إستقالة رئيس الوزراء السوداني من منصبه إثر تفاقم الخلافات السياسية

خراسان ...

- إيران وسوريا والعراق والسبل الكفيلة بإحتواء طموحات أردوغان المائية في المنطقة

آفتاب يزد ..

- هجوم بالقذائف الصاروخية يستهدف موقعا عسكريا تركيا في محافظة نينوى بشمال العراق

جمهوري اسلامي ..

- سقوط شهداء وجرحى بين المصلين بمسجد بالعاصمة اليمنية صنعاء بغارة سعودية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

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كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها ( الغموض يلف موضوع خروج أمريكا من غرب آسيا)... البرلمان العراقي صادق عام الفين وعشرين وبعد يومين من وقوع جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ومرافقيهما بغارة بمسيرات امريكية ببغداد على قرار يطالب بخروج القوات الامريكية والدولية المتحالفة معها من الاراضي العراقية، ان امريكا ماطلت طويلا للالتفاف على قرار البرلمان العراقي لتتوصل بنهاية المطاف لاتفاق مع حكومة الكاظمي، ( الإتفاق ينص على سحب أمريكا قواتها المقاتلة بنهاية العام الماضي مع بقاء قوات غير مقاتلة لأغراض إستشارية وتقنية ) ولكن ليست هناك اية ادلة او مؤشرات بشأن خروج اية قوات امريكية من العراق . في الواقع كشفت تصريحات لمسؤولين بالبنتاغون نفسه عن السر في هذا الشأن بالقول ان مهام القوات الامريكية تغيرت من قتالية الى تدريبية واستشارية وتقنية , وهذا العبارة تكشف بحد ذاتها عن حقيقة عدم خروج اية قوات امريكية وان كل ما في الامر هو تغيير يافطات مهامها , وما يؤكد ذلك ايضا عدم وجود اية تقارير بشأن خروج قوات امريكية ولا حتى اي شهود عيان .

جام جم ..

كتبت صحيفة جام جم في مقالها (إستقالة رئيس الوزراء السوداني ).. اعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن استقالته من منصبه في خطاب متلفز مشيرا لاتساع الخلافات بين المكونين المدني والعسكري في المجلس السيادي الانتقالي الحاكم، ان حمدوك الذي ابرم اتفاقا سياسيا مع قائد الجيش رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان اعاده لمنصبه بعد ان عزله الاخير بانقلاب عسكري, قد توصل لقناعة بعدم القدرة على تحقيق هدف نقل السلطة لحكومة مدنية. ( إن حمدوك فقد جزء كبيرا من شعبيته بإبرامه ذلك الإتفاق الذي إعتبرته أوساط واسعة في المعارضة شرعنة للإنقلاب العسكري) وفي كل الاحوال خرج حمدوك من السلطة ليدخل السودان في مرحلة يلفها الغموض وتتهددها عدة سيناريوهات بالغة الخطورة , سيناريوهات تتراوح ما بين سيطرة الجنرالات على السلطة بالكامل وحكم البلاد بقبضة حديدية واندلاع حرب اهلية او اجراء انتخابات في ظل مقاطعة داخلية واسعة .

اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها ( حركة أنصار الله تحتجز سفينة أسلحة إماراتية ).. اعلن المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة العميد يحيى سريع عن احتجاز القوات اليمنية المشتركة لسفينة اماراتية تحمل اسلحة ومعدات عسكرية في المياه ااقليمية اليمنية . من جانبه ( قال المتحدث بإسم حركة أنصار الله إن إحتجاز هذه السفينة تم في إطار عملية فريدة من نوعها للدفاع عن السيادة الوطنية ) ونوه محمد عبدالسلام الى حق الشعب اليمني في الدفاع عن ارضه ومياهه الاقليمية موضحا بان احتجاز هذه السفينة الامارتية تم مقابل ميناء الحديدية المطل على البحر الاحمر .وقالت محافل رسمية بصنعاء ان هذا التطور مؤشر على بداية كسر القوات اليمنية المشتركة للحصار البحري الذي يفرضه التحالف السعودي على اليمن.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( تغير المعادلات الجيوبولتيكية بغرب آسيا ).. في تطور فريد من نوعه حتى الان احتجزت حركة انصار الله اليمنية سفينة اماراتية محملة بالسلاح والمعدات العسكرية في البحر الاحمر، ( إن مثل هذا التطور يحظى بأهمية خاصة سيترك تأثيراته على مسار الأحداث باليمن وعلى المعادلات الجيوبولتيكية بالمنطقة ) وهناك عدة ملاحظات في هذا السياق الاولى, نجاح حركة انصار الله في تكريس قدراتها في هذه المنطقة , والملاحظ ايضا هو ان حركة انصار تتجه للتحول الى قوة لها مكانتها بالبحر الاحمر ومضيق باب المندب والملاحظة الثالثة هي ان تزايد قدرات ودور حركة انصار الله سيدفع بالمزيد من بلدان لعالم للاعتراف بحكومة الانقاذ الوطني بصنعاء. ومثل هذا الاعتراف سيضمن حدوث تغييرات في المعادلات والموازنات السياسية والعسكرية بالمنطقة لصالح جبهة المقاومة .

قدس ..

في الشان العراقي كتبت صحيفة قدس في مقالها ( العراقيون ينتفضون ضد الإحتلال ).. الساحة العراقية تشهد منذ مدة اجواء تسخين ضد اي تواجد عسكري واخرى لقوات حليفة لواشنطن ولاية قوات احتلال، ( إن وقوع هجوم بالمسيرات على قاعدة فيكتوريا الأمريكية بمطار بغداد تزامن مع الذكرى الثانية لإستشهاد قادة المقاومة) قاسم سليماني وابو مهدي المدرس ومرافقيهما الامر الذي يحمل رسالة انذار واضحة لواشنطن من مغبة مواصلة الاعيبها التي تستهدف الالتفاف على قرار البرلمان العراقي بشتى السبل للبقاء عسكريا بالعراق . واجواء التسخين هذه تمثلت ايضا باستهداف تنظيم مجهول لقاعدةعسكرية تركية في محافظة نينوى بشمال العراق بثلاثة عشر قذيفة كاتيوشا. ان الساحة العراقية قد تتجه نحو المزيد من التصعيد ضد التواجد العسكري الامريكي ولاي تواجد عسكري لحلفاء امريكا في الاراضي العراقية في ظل تصاعد الغضب الشعبي ومطالبة الشارع والقوى السياسية الرئيسة بخروج القوات الاجنبية .