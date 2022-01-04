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نائبة امريكية تُحمل الاحتلال مسؤولية سلامة الأسير أبو هواش

نائبة امريكية تُحمل الاحتلال مسؤولية سلامة الأسير أبو هواش
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

حملت عضو مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش (40 عامًا) المضرب عن الطعام منذ 141 يومًا.

العالم - فلسطين

جاء ذلك خلال تغريدةٍ لـ "طليب" على تويتر، أكدت أن "أبو هواش" اعتقل دون وجود أي دليل، ودون محاكمة، أو حتى جلسة استماع منذ أكتوبر 2020، مُشيرةً أن ذلك انتهاك للقانون الدولي.

ويتعرض "أبو هواش" لغيبوبة متقطعة، ويعاني من ضعف في حاسة البصر، وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب، وضمور في العضلات.

وحذرت مؤسسات حقوقية ومختصّة بالأسرى، من أن حياة الأسير "أبو هواش" تقترب من الموت، والأطباء في المستشفى يتحدثون بوضوح عن إمكانية وفاته فجأة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير "أبو هواش" في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري، لمدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.

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