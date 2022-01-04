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مراسلة العالم عن مسؤول ملف الأسرى بالجهاد الإسلامي: هناك تأكيد من الأمين العام زياد النخالة أنه إذا استشهد الأسير أبو هواش سيتم قصف تل أبيب

الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

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