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فيديوغرافيك..

ضبط سفينة سلاح اماراتية ... وسائل الدفاع اليمنية تدخل مرحلة جديدة

الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" الاثنين، عن ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية في المياه اليمنية. وقال العميد سريع: ‏تم بعون الله وتوفيقه ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية، تحمل معدات عسكرية ودخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص.

العالم - انفوغرافيك

وأشار العميد سريع: منذ أسابيع وهذه السفينة الإماراتية خاضعة للرقابة من قبل قواتنا وقد نفذت أعمالا عدائية عدة ومارست أنشطة معادية في المياه الإقليمية اليمنية وهي تتولى نقل كميات مختلفة من الأسلحة التي تستخدم في استهداف الشعب اليمني.

وأوضح بأن القوات البحرية وفي إطار مهامها الدفاعية عن المياه الإقليمية اليمنية كانت ولا تزال ترصد جميع الأنشطة العدائية للسفن الحربية التابعة للعدوان وأنه بعد عملية الرصد الدقيق لنشاط السفينة صدرت التوجيهات بالاستيلاء عليها ضمن الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا ونقلها إلى ميناء الصليف.وأعلن متحدث القوات المسلحة تنفيذ العملية العسكرية في عرض البحر لأول مرة في إطار" مهامنا وواجباتنا الدينية والوطنية تجاه الشعب اليمني."

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