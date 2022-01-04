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إنتاج ایران من سبائك الألومنيوم يتجاوز 400 ألف طن خلال 9 اشهر

إنتاج ایران من سبائك الألومنيوم يتجاوز 400 ألف طن خلال 9 اشهر
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

 افاد تقرير لمنظمة تطوير وتجديد المناجم والصناعات الإيرانية (ايميدرو) ان حجم انتاج سبائك الألومنيوم في البلاد تخطى 400 ألف طن في الاشهر التسعة الاولى من العام الإيراني الحالي (بدأ في 21مارس 2021) مسجلا نموا بنسبة 23 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

العالم - ايران

وأفادت الجداول الإحصائية لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة الیوم الثلاثاء إن حجم انتاج سبائك الألومنيوم في البلاد بلغ 400 الف و481 طنا في في الاشهر التسعة الاولى من العام الإيراني الحالي مما يدل على زيادة بنسبة 23 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتشير ارقام التقرير إلى إنتاج 677 الف و 604 طن من البوكسيت ( أهم مصدر لإنتاج الألمنيوم ) في مجمع إيران الومينا الواقعة في محافظة خراسان الشمالية شمال شرق البلاد خلال الفترة المذكورة اعلاه، ليسجل نموا بنسبة 11 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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