العتبة الرضوية تکرم خادم الرضا الشهيد قاسم سليماني

العالم - مراسلون

وقال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، الشيخ محسن الحيدري لقناة العالم:"حقاً انه اصبح رمزاً للامة الاسلامية المقاومة، الامة الاسلامية الصامدة في وجه الاستکبار العالمي".

وقال عريف حفل التأبين محمد برسا لقناة العالم:"الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابومهدي مهندس کانوا قادة المقاومة، وهم لم يموتا، بل سيبقيان مشاعلاً لکل المناضلين والمجاهدين".

خادم الرضا هو العنوان الأبرز للحاج قاسم سليماني في الجمهورية الإسلامية حيث کان خادماً في الحرم الرضوي الشريف ویأتي هذا الحفل تکريماً وتقدیراً لجهوده في ساحة الدفاع عن المقدسات الإسلامية في العراق وسوريا.

مسيرة جهاد استمرت أربعة عقود أثمرت عن تخليد اسمي قاسم سليماني وأبومهدي المهندس في ذاکرة شعوب محور المقاومة، فعنوان قادة النصر لهذين الشهيدين یرمز لسیرة في الدفاع عن المظلومين من دمشق وکربلاء حتی القدس.