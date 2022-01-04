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اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الناتو يوم 7 يناير

اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الناتو يوم 7 يناير
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

قالت المتحدثة باسم حلف الناتو، أوانا لونجيسكو، على تويتر، إن اجتماعا افتراضيا استثنائيا لوزراء خارجية الناتو سيعقد يوم 7 يناير/كانون الثاني الجاري.

العالم ـ أوروبا

وكتبت لونجيسكو: "يوم الجمعة ، 7 يناير، سيعقد اجتماع افتراضي استثنائي لوزراء خارجية الناتو. سيناقشون تعزيز القوة العسكرية الروسية في أوكرانيا وحولها، بالإضافة إلى قضايا أوسع تتعلق بالأمن الأوروبي".

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.

هذا، وقد نشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.

وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.

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