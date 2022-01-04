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القيادي في حركة امل ايوب حميد خلال المراسم: الحاج سليماني الذي لم يغتر بالالقاب كان ساعيا لمرضاة الله والعامل لنصرة الحق

الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

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