حماس في الخليل تدعو لالتفاف جماهيري حول 'أبو هواش'

العالم -فلسطين

وشددت حماس خلال مسيرة خرجت في مدينة دورا، إسنادًا للأسير أبو هواش، على ضرورة الالتفاف حوله حتى يدرك الاحتلال أن الشعب الفلسطيني لا يترك الأسرى وحدهم.

وأكدت الحركة، في كلمة لها ألقاها الأسير المحرر نافذ شوامرة، أن الأسير أبو هواش يضرب أروع الأمثلة في الصمود والتحدي ومقارعة المحتل.

وشدد شوامرة على وجوب تحرك الشعب الفلسطيني للضغط على الاحتلال وإجباره على إلغاء سياسة الاعتقال الإداري "غير القانوني والجائر".

وقال: إن الأسير بموجب هذا الاعتقال يرسف في السجون بدون تهم ولا قضية، "وإن كانت مقارعة الاحتلال ليست تهمة ولا قضية".

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي لمدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد، بزعم وجود "تهديد أمني"، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.

وعمّ الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، مدينة دورا جنوب الخليل؛ تضامنًا مع الأسير أبو هواش، والذي يعاني من وضع صحي خطير جدًّا.

وبالتزامن مع ذلك نُظّمت وقفات صباح اليوم في مدن الخليل والبيرة وجنين وطولكرم وبيت لحم.

وانطلقت دعوات للمشاركة في فعاليات وتصعيد المواجهة في نقاط التماس والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه؛ نصرة للأسير أبو هواش.

ودعا القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك إلى المشاركة الفاعلة في الفعاليات والوقفات والمسيرات الجماهيرية المساندة لأبو هواش.

كما دعا جماهير شعبنا في جميع القرى والبلدات والمدن الفلسطينية لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، والضغط عليه للإفراج عن أبو هواش الذي يصارع الموت طلبا لحريته.

كما دعت مرشحة قائمة "القدس موعدنا"، الناشطة سمر حمد، اليوم، إلى تضامن واسع يرتقي لخطورة الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش.

وخاطبت حمد أبناء الشعب الفلسطيني الذي وصفته بـ"الحر الأبيّ" و"شعب الشهداء"، قائلة: "إن الاحتلال يقتل هشام عبر مرأى ومسمع من العالم، متحديًا نخوتنا ومروءتنا، ومعلنًا بكل وقاحة: سأقتل لكم هشام، فماذا أنتم فاعلون؟".

وأضافت: "من يرضى أن يرى هشام يُقتل بهذا الشكل البشع ويبقى يتفرج، فليعلم أنه ساهم في قتله".

واعتقلت سلطات الاحتلال أبو هواش في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 4600، منهم نحو 500 أسير إداريًّا، وفق معطيات فلسطينية.