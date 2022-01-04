العامري يصدر بيانا في ختام مراسيم تأبين الشهيدين المهندس وسليماني

العالم - العراق

وقال العامري في بيان: "اتقدم بالامتنان والشكر الكبيرين للشعب العراقي العزيز وأمة الحشد والمقاومة والحشود من الرجال والنساء الذين زحفوا من كل المدن العراقية لتأبين وإحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر أبي مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني باعتداء أمريكي غاشم".



واضاف: "صادق العرفان وعظيم الامتنان لكل من توجه إلى روضة الشهيد المهندس في النجف الأشرف وإلى مكان استشهاد القادة على طريق مطار بغداد ووقف في مسيرة التأبين والإحياء لاستذكار التاريخ والدفاع عن السيادة ورجالها وعنوانها البطولي".



وتابع العامري: "احترامنا الوافر للعلماء والوجهاء وشيوخ العشائر الكريمة والقادة السياسيين والمحافظين الذين اشتركوا في هذه الذكرى وأعلنوا تضامنهم ووفاءهم بتعطيل الدوام حداداً بهذه المناسبة، كما نثمّن الجهود المباركة للجهات المنظمة لهذه المحافل في جميع المحافظات، وتحية إخلاص لقواتنا الأمنية بكل صنوفها ومسمياتها لوقفتهم الجادة في تهيئة الظروف المؤاتية لهذه المناسبة".



واردف: "للفعاليات الاجتماعية وشبابنا الغيور كل الاعتزاز ونحن واثقون أن هذه الوقفة هي الرسالة السياسية والجماهيرية التي يمكن أن تتحرك في مواجهة قرار استهداف قادة انتصاراتنا التاريخية.



واكد رئيس تحالف الفتح: "نحن أمة قادتها من الشهداء وعنوانها الانتصار وتاريخها الحسيني يحفزها دائما على تخطي الاستهداف بالبسالة والشجاعة واستنهاض الهمم بالاستمرار في طريق ذات الشوكة".