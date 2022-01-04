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زاخاروفا ترد على تصريحات ضابط أمريكي في الناتو بشأن صربيا

زاخاروفا ترد على تصريحات ضابط أمريكي في الناتو بشأن صربيا
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن القدرة الدفاعية لصربيا تعتمد إلى حد كبير على مدى سرعة استجابة روسيا للتهديدات الخارجية التي تواجه هذا البلد البلقاني.

العالم ـ أوروبا

جاء ذلك في معرض رد زاخاروفا على "تصريح مثير للاهتمام" أدلى به الأدميرال الأمريكي في حلف الناتو روبرت بورك في حديث لمجلة "كورير" الصربية خلال زيارته إلى بلغراد، حيث قال إن الحلف "يدعم الإصلاحات التي تجريها صربيا من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية".

وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام" اليوم الثلاثاء: "أود أن أذكّر بورك وجميع زملائه في حلف الناتو بحقيقتين مهمتين. أولاهما أن قدرات صربيا الدفاعية على مدى المائتي عام الماضية تقريبا، اعتمدت إلى حد كبير على مدى سرعة رد فعل روسيا على التهديدات الخارجية لهذا البلد السلافي الجنوبي".

وتابعت: "أما التهديدات الخارجية لصربيا، فإن كل من هاجم صربيا هم، وبصدفة عجيبة، من أعضاء حلف الناتو".

وأضافت زاخاروفا ساخرة: "إذا كان بورك يعرف التاريخ، فإنه يرحب بقيام روسيا بتوريد أسلحة إلى صربيا (على سبيل المثال، منظومات كورتيت المضادة للدبابات) ويأمل بشدة أن تهدئ (تلك التوريدات) الرؤوس الساخنة في الحلف والتي تؤجج الأوضاع في البلقان".

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