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طريقة للعثور على الجوال المفقود حتى لو كان مغلقا!

طريقة للعثور على الجوال المفقود حتى لو كان مغلقا!
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

قد يواجه البعض و مشكلة في العثور على هاتفه المحمول خاصه في ظل انشغال الكثيرين منا بالعديد من الأشياء، مثل أعباء العمل او الأعباء الدراسية او حتى الأعباء اليومية الروتينية العادية التي نتعرض لها يوميا في حياتنا مثل المواصلات او الزحام او متابعه العمل.

العالم - العالم الرقمي

وقد ينسى البعض منا هاتفها المحمول في مكان المياه و يواجه مشكله في العثور عليه، الا ان شركه ابل نجحت في تجاوز تلك المشكلة من خلال جهاز "إيرتاجز" الذي تنتجه الشركة.

ويعتمد الجهاز الصغير على خاصية التتبع من خلال نظام "جي بي إس" ليساعدك على تحديد موقع أي شيء تريده، فيمكن تركيب الجهاز على مختلف الأشياء، مثل الهاتف، أو طوق حيوانك الأليف، أو حتى جهاز التحكم عن بعد، وهو ما يقضي على تلك المشكلة تماما.

وعلى الرغم من فعالية هذا الجهاز في تتبع الهاتف، فإنه أثار مخاوف أمنية، إذ من الممكن تعليقه على حقيبة مثلا، وتتبع أي شخص، أو تثبيته على سيارة لتتبعها وسرقتها لاحقا.

وهو ما يضع المستخدمين بين شقي الرحا ، فجانب منهم يريد تسهيل حياته من خلال استخدام التكنولوجيا واخرون ينظرون الى الجانب الأمني بشيء من العقل والتروي.

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طريقة للعثور على الجوال المفقود حتى لو كان مغلقا!

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