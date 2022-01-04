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كييف: أوكرانيا وبريطانيا يناقشان خطة ردع روسيا

كييف: أوكرانيا وبريطانيا يناقشان خطة ردع روسيا
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

 قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا اليوم الثلاثاء بعد أن تحدث إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن "بلاده وحلفاءها يتحركون صوب تطبيق خطة ردع شاملة ضد روسيا".

العالم ـ أوروبا

تتهم أوكرانيا روسيا بحشد عشرات الآلاف من قواتها استعدادا لهجوم عسكري محتمل واسع النطاق، مما يثير المخاوف من أن يتحول صراع محتدم في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا إلى حرب مفتوحة بين الدولتين الجارتين.

وقال كوليبا في بيان "تشتمل خطة الردع على مستويات سياسية واقتصادية وأمنية. أنا ممتن للمملكة المتحدة لدورها في هذه العملية".

وسيعقد حلف الناتو يوم 7 يناير اجتماعا افتراضيا استثنائيا لوزراء الخارجية وسيناقش تعزيز القوة العسكرية الروسية في أوكرانيا وحولها، بالإضافة إلى قضايا أوسع تتعلق بالأمن الأوروبي.

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كييف: أوكرانيا وبريطانيا يناقشان خطة ردع روسيا

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