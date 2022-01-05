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وزارة الحج السعودية تكشف عن الفترة المسموحة لتكرار العمرة

وزارة الحج السعودية تكشف عن الفترة المسموحة لتكرار العمرة
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها ألغت تكرار العمرة وإمكانية حجز تصريح جديد فور الانتهاء من التصريح السابق، وأن المدة المسموحة لتكرار العمرة هي 10 أيام.

العالم - السعودية

وعزت وزارة الحج والعمرة هذا التعديل في تحديد المدة المسموحة لتكرار العمرة إلى الإجراءات الاحترازية التي تمت إعادة تطبيقها في الحرمين الشريفين.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت أنها طبقت إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في كامل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، وأعادت ملصقات التباعد الجسدي بين صفوف المصلين ومسارات المعتمرين.

وشمل الإجراء صحن المطاف والمصليات داخل الحرم المكي وساحاته حفاظا على سلامة المعتمرين والمصلين والوقاية من جائحة كورونا.

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