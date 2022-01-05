الحوثي لتحالف العدوان: ردوا حمارنا نردّ سفينتكم والرسالة وصلت

العالم- خاص بالعالم

السفينة بحسب المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع، كانت تنقل معدات عسكرية واسلحة لاستخدامها ضد الشعب اليمني. هذه هي مشاهد السفينة واسمها روابي بعد احتجازها من قبل القوات اليمنية.

تعليقات كثيرة جدا على حادثة احتجاز السفينة الاماراتية، وهاشتاغ السفينة الاماراتية ترندنغ على مواقع التواصل.

في هذا السياق غرد "صادق ابو شنب": رغم مشروعية الحق لنا في تدمير السفينه الأماراتية التي انتهكت مياهنا الاقليمة كون الأمارات مشاركة في العدوان على اليمن. إلا إن القوات المسلحة اليمنية تعاملت معها ببعد قانوني إنساني.

"يافعي حر" ايضا علق: المكان الذي تمت فيه السيطرة على السفينة الاماراتية يعطي الأعداء القناعة بقدرة التحكم والسيطرة على حركة الملاحة في البحر الأحمر وليس فقط في مياهنا الاقليمية. وعلى الاعداء ادراك ذلك وعدم اعتراض السفن التي تتجه إلى ميناء الحديدة والا ستتعرض سفنهم للاستهداف.

الى "وسيم جحاف" الذي كتب: اولى مفاجئات العام الجديد كانت من قبل القوات البحرية اليمنية وهي مفاجأة مدوية تمثلت بضبط السفينة العسكرية الإماراتية روابي داخل المياه الاقليمية اليمنية واغتنام حمولتها العسكرية من مدرعات وعربات وشاحنات وزوارق حربية وأسلحة وذخائر. شكرا لأبطال القوة البحرية اليمنية.

حساب "لطف شوكة" انتقد الحديث على ان السفينة كانت تنقل مستشفى ميدانيا. هذه السفينة الإماراتية التي تتباكون عليها محملة بمعدات موت للشعب اليمني. ما لكم كيف تحكمون؟

"ارنولد" علق بدوره منتقدا الدور الاماراتي في اليمن: السنة السابعة بعد الفين وخمسة شعر ولازال الحوثي عنده قدرة على تسجيل الأهداف. الامارات وش بتسوون؟ بتقولوا لهم احنا طلعنا من اليمن رجعوا السفينة؟

رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن "محمد علي الحوثي" علق على حادثة السفينة: قرصن تحالف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه قبل سنوات بجبهة نهم حمارا بمبرر المدد، كمهمة السفينة تماما. أما إقتياد أبطالنا في القوات البحرية لسفينة تحمل من المعدات العسكرية ما يحتاج لشحنها ايام بدون حرب فهي عملية إنتصار مباركة.

الحوثي اكمل في تغريدة اخرى متوجها لتحالف العدوان: ردوا حمارنا نرد سفينتكم. والرسالة وصلت.

