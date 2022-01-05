العالم- خاص بالعالم

ومن برنامج هاشتاغ نستذكر كلام قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي خامنئي في حق الشهيد سليماني.

هاشتاغات كثيرة سجلت ترندنغ احياء لذكرى الشهداء القادة. "جهاد" غرد: منذُ ليلة القدر وعدوّنا لا يجيد مواجهتنا إلا بالغدر.

"حوراء حسيني" نشرت هذه الصورة وعلقت عليها: يَبدو أن مَكان الحَاج قاسِم لا يَسدهُ أحَد.

اما "علي حمزة" فنشر هذه الصورة للشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وعلق: روح بجسدين.

صورة اخرى للشهيدين القائدين نشرها "حسن عميس" وعلق: يُحكى أنه كان هناك صديقان اختلطت أشلاؤهما مع بعضها البعض حتى بات التمييز بينهما صعباً.

اخيرا مع هذه الصورة للشهيدين سليماني والمهندس نشرتها "زينب دياب" وعلقت: أحدهم ترك يُمناه، وآخر لم يشأ أن يُفارق أخاه فأخذ بيُسراه وارتفع.

