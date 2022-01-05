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قصف صاروخي يستهدف قاعدة امريكية شرقي سوريا

قصف صاروخي يستهدف قاعدة امريكية شرقي سوريا
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر إعلامية بتعرض القاعدة الامريكية في منطقة حقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور شرقي سوريا، لقصف صاروخي. 

العالم-سوريا

وذكرت قناة صابرين نيوز على التلغرام في خبر عاجل أن "قصف صاروخي عنيف يستهدف القاعدة الامريكية في حقل العمر على الشريط الحدودي السوري العراقي".

من جهته أعلن التحالف الأمريكي توجيه ضربة جوية لمواقع أطلق منها النار على تجمعاته في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا.

وأشار التحالف إلى أن "قواته رصدت عدة مواقع لإطلاق الصواريخ في محيط قاعدة القرية الخضراء في سوريا".

وتابع: "دفاعا عن النفس شنت قوات التحالف ضربات بهدف القضاء على التهديد".

وكانت قاعدة القوات الأمريكية في منطقة حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور شرق سوريا قبل أسبوعين لقصف صاروخي.

وأكدت مصادر محلية في محيط القاعدة سماع دوي 4 انفجارات متتالية وتصاعد أعمدة الدخان بمحيط حقل "العمر" الذي تتخذه القوات الامريكية قاعدة لا شرعية لها شرق دير الزور.

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بالتفاصيل.. استهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي بريف دير الزور

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قصف صاروخي يستهدف قاعدة امريكية شرقي سوريا

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