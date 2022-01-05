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مندوب روسيا: تقدم ملحوظ لمفاوضات فيينا

مندوب روسيا: تقدم ملحوظ لمفاوضات فيينا
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية" ميخائيل اوليانوف"، أن تقدم ملحوظ لمفاوضات فيينا الجارية بين ايران ومجموعة 4+1 لاحياء الاتفاق النووي.

العالم - ايران

وأوضح اوليانوف في تصريح اليوم الاربعاء، أن ثمة مباحثات غير رسمية مكثفة جارية في اطار المفاوضات النووية التی تستضیفها العاصمة النمساوية فيينا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن اوليانوف قوله: الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا قائمة، وثمة مباحثات غير رسمية مكثقة تجري في أطر متعددة. والعمل جار على رفع اجراءات الحظر (الاميركية ضد ايران) والقضايا النووية والخطوات المتتابعة لاحياء خطة العمل المشتركة.

وفي معرض رده على تقدم المفاوضات أكد المندوب الروسي، أن التقدم ملحوظ منذ فترة وأن " العقبات الاساسية باتت اكثر وضوحا وشفافية وتحديدا ".

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