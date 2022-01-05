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فيديوغرافيك.. الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش ينتزع حريته

الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

انتزع هشام أبو هواش حريته، وعلق إضرابه عن الطعام الذي دام 141 يومًا، بعد أن توصل إلى اتفاق أولي للإفراج عنه

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