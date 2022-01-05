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رئيس كازاخستان يقبل استقالة رئيس الحكومة ويعلن حالة الطوارئ

الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

استقالة الحكومة وفرض حالة الطوارئ والنزول عند رغبة المجتجين بخفض اسعار الوقود، هي محاولات الرئيس الكازاخي جومارت توكاييف لامتصاص غضب المتظاهرين في موجة احتجاجات واسعة تشهدها البلاد منذ اربعة ايام على خلفية ارتفاع اسعار الوقود.

العالم- خاص بالعالم

واعلن مكتب توكاييف إنه قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء عسكر مامين وكلّف نائبه علي خان سميلوف بتصريف الأعمال ريثما تتشكّل حكومة جديدة، ملقيا بالذنب على الحكومة المستقيلة لسماحها بانفلات الوضع المتعلق بالاحتجاج على ارتفاع أسعار الغاز المسال والذي يعتبر وقود سيارات شعبية.

استقالة الحكومة جاءت غداة إعلان الرئيس توكاييف فرض حالة الطوارئ في منطقة مانجيستو المنتجة للنفط غربي البلاد، بالاضافة الى ألماتي، العاصمة الاقتصادية، بعدما شهدت هذه المدينة الواقعة في جنوب شرق كازاخستان، تظاهرة ضخمة دارت فيها اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع لطرد مئات المحتجين من الساحة الرئيسية.

وقال توكاييف ان الوضع بدأ يتحسن في المدن والبلدات التي هزتها الاحتجاجات عقب إعلان حالة الطوارئ التي شملت فرض حظر للتجوال وقيود على الحركة.

الا ان توكاييف وجه اصابع الاتهام لمحرضين محليين وأجانب بالوقوفهم وراء اعمال العنف، وذلك لعدم تهدئة وتيرة التظاهرات بعد اصداره أوامر للحكومة وحكام الأقاليم بإعادة فرض قيود على أسعار جميع اصناف الوقود، وتكليفه الحكومة بدراسة تجميد أسعار المرافق العامة ودعم إيجارات الشقق السكنية للأسر الفقيرة.

وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة ألقت القبض على أكثر من مئتي شخص بعد هجمات على مبان حكومية في مدن منها ألماتي مساء الثلاثاء. وأضافت في بيان أن خمسة وتسعين من أفراد الشرطة أصيبوا، دون ذكر أرقام بشأن المحتجين.

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