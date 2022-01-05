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سوريا.. الحرارة إلى ارتفاع وزخات مطرية متوقعة فوق بعض المناطق

سوريا.. الحرارة إلى ارتفاع وزخات مطرية متوقعة فوق بعض المناطق
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

تميل درجات الحرارة في سوريا للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

العالم - سوريا

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والجنوبية والغربية والشمالية من البلاد وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً فوق المنطقة الجنوبية وأجزاء من المنطقة الوسطى والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل طفيف مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار خفيفة فوق المنطقة الجنوبية الغربية والساحلية ويستمر الجو بارداً في معظم المناطق ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في المناطق الداخلية.

وقد شهد عدد من المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجل أعلاها في وادي العيون بحماة 15.

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