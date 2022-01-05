منشق كوري شمالي يعبر الحدود رغم رصده 5 مرات بكاميرات المراقبة

العالم - اسيا والباسفيك

وأصدرت هيئة الأركان المشتركة نتائج التحقيق الميداني الذي أجرته على مدى الأيام الماضية بشأن كيفية هروب المنشق الكوري الشمالي إلى الشمال دون عائق ليلة السبت الماضي.

وتعرض الجيش الكوري الجنوبي لانتقادات لاذعة من الرأي العام ورئيس البلاد، حيث يأتي الحادث رغم تعهدات الجيش بتعزيز أنظمة الدفاع والمراقبة الحدودية في أعقاب الخروقات الأمنية السابقة.

واعتذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال وون إن تشول عن الحادث، قائلا إن الجيش لن يدخر جهدا لمنع تكرر مثل هذا الحادث.

وقال خلال جلسة لجنة الدفاع الوطني البرلمانية: "لقد فشلنا في القيام بواجباتنا على الوجه الصحيح".

وقال المسؤولون إن الجيش لم يتخذ أي خطوات فورية لمنعه من عبور الحدود، حيث بدا كما لو كان متوجها إلى قرية مجاورة.

ووفقا لهيئة الأركان المشتركة، رصدت 3 من كاميرات المراقبة الموضوعة في أحد نقاط الحراسة العامة خارج المنطقة المنزوعة السلاح تحرك المنشق الهارب 3 مرات، لكن القوات المرابطة على الجبهة الأمامية فشلت في التعرف عليه في الوقت الملائم.

وعندما عبر المنشق سياج الأسلاك الشائكة ودخل إلى المنطقة المنزوعة السلاح في الساعة 6:36 مساء السبت، تسبب دخوله في إطلاق الإنذار الصوتي. وقام الجيش الكوري الجنوبي بإرسال 6 جنود إلى مكان الحادث لتفقد السياج، لكنهم فشلوا في العثور على "أي شيء غير عادي".