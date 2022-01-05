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بدران: المقاومة لن تقبل باستمرار الحصار على غزة

بدران: المقاومة لن تقبل باستمرار الحصار على غزة
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، أن المقاومة لن تقبل باستمرار الحصار على قطاع غزة.

العالم- فلسطين

وأضاف بدران: أن الأيام القادمة ستثبت للجميع أن المقاومة لم تخذل شعبها، ولن تصمت طويلًا على هذا الوضع.

وقال بدران في حوار له مع وكالة "الأناضول" اليوم الأربعاء: إن قيادة المقاومة وجّهت رسائل واضحة بأن سيف القدس ما زال مُشرعًا، مؤكدًا أن كل محاولات الاحتلال للتنصل من استحقاقات تفاهمات وقف إطلاق النار لن تُجدي نفعًا.

وأوضح: أن حماس تجري اتصالات مستمرة مع مصر وعدد من الوسطاء لتخفيف الحصار عن قطاع غزة.

وكشف بدران أن الاتصالات لم تُسفر حتى اللحظة عن تقدم كبير يلمسه سكان غزة، خاصة في ظل تباطؤ إعادة إعمار ما دمّره العدوان الأخير.

وعبّر بدران عن رفض الحركة لأي اشتراطات يضعها الاحتلال، من أجل حلّ الأزمة الإنسانية في غزة، أو اشتراطات لإتمام صفقة تبادل الأسرى، مبينًا أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الاشتراطات إلى خلط الأوراق.

وقال: إن المقاومة تسعى إلى زيادة قوتها وقدراتها العسكرية، فوق الأرض وتحتها، مؤكدًا أنها ستطرق في سبيل ذلك كل باب.

وحول ملف الأسرى، أكد بدران: أن الحركة تبذل جهودًا حثيثة لإبرام صفقة تبادل أسرى مشرّفة، مؤكداً موقف الحركة الثابت المتمثل بفصل هذا الملف عن أي قضية أخرى.

وأوضح: أن قيادة الحركة تتابع باهتمام بالغ التطورات كافة داخل سجون الاحتلال، نتيجة تغوّل إدارة السجون على الأسرى والأسيرات، وتصعيد الإجراءات الانتقامية بحقّهم.

وبيّن بدران: أن حماس أوصلت رسالة واضحة، بأن المقاومة ليست بعيدة عما يجري داخل السجون، وأن تمادي الاحتلال في التنكيل بأسرانا سيكون له عواقبه.

وأشار إلى أن الخطوات كافة التي تقررها قيادة الحركة الأسيرة داخل السجون ستحظى بدعم وإسناد من كل أطر الشعب وفصائله وشرائحه، وعلى رأسها المقاومة التي لم ولن تتخلى عن الأسرى.

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